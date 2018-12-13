Французька поліція оголосила в розшук страсбурзького стрілка

Нападник вступив у перестрілку з поліцією і був поранений, однак у підсумку зумів вислизнути.

Поліція Франції оголосила в розшук 29-річного Шерифа Шекатта, підозрюваного в нападі на різдвяний ринок у Страсбурзі, в ході якого загинули три людини, постраждали 13.

Про це повідомляє "Російська служба ВВС". Як повідомлялося раніше, нападник вступив у перестрілку з поліцією і був поранений, однак у підсумку зумів вислизнути.

В оголошенні, опублікованому на сайті поліції, даються прикмети нападника, а також зазначається, що він дуже небезпечний.

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Раніше Шекатт відбував тюремні терміни в Німеччині і у Франції. Німецькі ЗМІ повідомляють, що він, можливо, отримав якийсь телефонний дзвінок з Німеччини перед нападом у Страсбурзі, але не відповів на нього.

Французька влада і поліція закликали організаторів намічених на суботу антиурядових акцій скасувати їх з міркувань безпеки.