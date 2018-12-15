Протести "жовтих жилетів": кількість затриманих в Парижі перевищила 160 осіб
23:02, 15 грудня 2018Світ
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У префектурі поліції міста також повідомили, що 112 людей були поміщені під варту.
Поліцейські затримали 168 протестувальників в ході протестів проти підвищення цін на паливо в Парижі.
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Про це повідомляє BFMTV. У префектурі поліції міста також повідомили, що 112 людей були поміщені під варту.
У Франції п'яту суботу поспіль на вулиці міст вийшли «жовті жилети»: протест проти підвищення цін на паливо вилився в масові маніфестації з вимогою відставки президента Еммануеля Макрона.
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