Протести "жовтих жилетів": кількість затриманих в Парижі перевищила 160 осіб

У префектурі поліції міста також повідомили, що 112 людей були поміщені під варту.

Поліцейські затримали 168 протестувальників в ході протестів проти підвищення цін на паливо в Парижі.

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Про це повідомляє BFMTV. У префектурі поліції міста також повідомили, що 112 людей були поміщені під варту.

У Франції п'яту суботу поспіль на вулиці міст вийшли «жовті жилети»: протест проти підвищення цін на паливо вилився в масові маніфестації з вимогою відставки президента Еммануеля Макрона.