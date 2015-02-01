У Москві протестують близько 2 тисяч валютних позичальників, поліція затримала кількох мітингувальників

Оскільки акція не була узгоджена з владою Москви, поліція затримала кілька осіб, повідомляє Радіо Свобода.

Люди, які взяли іпотеку в іноземній валюті, вишикувалися ланцюжком між станціями метро «Білоруська» і «Маяковська». Багато з них тримали в руках плакати з перекресленим назвою Агентства по іпотечному житловому кредитуванню або зображенням долара.

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За словами учасників акції, Агентство по іпотечному житловому кредитуванню довело свою неефективність після кризи 2008 року. Тоді агентство видавало громадянам новий кредит для погашення боргу по іпотеці. У результаті позичальники сплачували одразу два кредити. За їх словами, зараз таке неможливо через падіння курсу рубля.

Використовувати Агентство по іпотечному житловому кредитуванню для допомоги валютним позичальникам днями запропонував перший заступник прем'єр-міністра Росії Ігор Шувалов.