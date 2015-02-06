Від Еболи у Західній Африці померли понад 9 тисяч осіб

Про це свідчать дані, опубліковані у п'ятницю Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє ТАСС.

У Ліберії померли 3746 людина і 8745 заразилися. У Сьєрра-Леоне кількість померлих менше - 3301, але більше хворих, ніж в якій-небудь іншій країні - 10 792 людини. У Гвінеї істотно менше, ніж у цих двох державах, і інфікованих, так і померлих - 2988 і 1957 осіб відповідно.

Порівняно з даними, опублікованими 5 лютого, число жертв Еболи зросло в Західній Африці на 25 осіб, тих, що заразилися - на 38.

Читайте такожЗа три тижні лихоманкою Ебола заразилися майже 400 осібВипадки захворювання зафіксовані також в Малі, Нігерії, Сенегалі, Іспанії, Великобританії і США. Однак у більшості з цих країн число інфікованих не перевищує десяти осіб. Виняток становить Нігерія, де заразилися 20 осіб, вісім загинули.