ПАРЄ закликає всі сторони виконати сьогоднішні Мінські домовленості

Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, президент асамблеї Анн Брассер з обережністю вітає досягнення сьогоднішніх домовленостей про припинення бойових дій на сході України, які були досягнуті у Мінську за участю лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

За її словами, домовленості є обнадійливим сигналом для вирішення ситуації на Донбасі, хоча Брассер звертає увагу на те, що головні труднощі з вирішення конфлікту залишаються.

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"Я закликаю всі сторони діяти зараз відповідально, щоб зберегти і реалізувати цю домовленість. Перш за все - насильство має припинитися", - наголосила президент ПАРЄ.

Брассер зазначила, що нові домовленості є життєво необхідними для встановлення миру, який дозволить Україні рухатися шляхом проведення необхідних реформ, у тому числі конституційної та децентралізації влади.

"Рада Європи та її асамблея продовжать підтримувати українську владу у зусиллях щодо імплементації цих обов'язкових і термінових реформ", - сказала вона.

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Крім того, Брассер зазначила, що задоволена заявою президента України Петра Порошенка щодо досягнення домовленості про звільнення української льотчиці Надії Савченко, яку викрали влітку минулого року і незаконно утримують у СІЗО в Росії.

Як зазначили у прес-службі ПАРЄ, Асамблея готова підтримувати мирний процес усіма можливими засобами.

У повідомленні наголошується, що співдоповідач ПАРЄ щодо політичних наслідків кризи в Україні Христина Зелієнкова відвідає Україну наступного тижня, щоб потрапити на Донбас, щойно буде встановлено режим припинення вогню. Очікується, що Зелієнкова проведе зустріч з Порошенком.

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Крім того, у березні Україну відвідають співдоповідачі ПАРЄ Майліс Репс (Естонія) і Жан-Клод Міньйон (Франція).

Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь. Також передбачене звільнення та обмін усіх заручників.