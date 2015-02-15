Помер творець "кіндерів", Nutella і Rafaello
15:22, 15 лютого 2015Світ
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У Монако помер власник відомої на весь світ італійської кондитерської корпорації Ferrero Мікеле Ферреро, який створив шоколадні яйця Kinder Surprise, пасту Nutella, цукерки Ferrero Rocher і драже Tic-Tac.
Мікеле Ферреро / euromag.ru
Мільярдер помер у віці 89 років після тривалої хвороби, повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії. За оцінкою Forbes, статок Мікеле Ферреро та його родини складає $ 23,4 млрд. Він був найбагатшим громадянином Італії та займав 30-е місце в списку мільярдерів, передає ТСН.
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Ferrero - одна з найбільших кондитерських компаній в світі, в ній працюють понад 24 тисяч співробітників. У 2013 році компанія заробила майже € 800 млн.
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