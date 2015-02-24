Лавров запропонував ООН оголосити революції поза законом

Про це Лавров сказав в понеділок в ході свого виступу в дебатах в Раді Безпеки ООН, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Всі повинні визнати, що народи мають право самостійно обирати своє майбутнє без втручання ззовні в їхні внутрішні справи",- заявив Лавров.

Його виступ співпав з першою річницею зміни влади в Україні, яку в країні називають "Революцією гідності", і втечі екс-президента Віктора Януковича.

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Київ і Захід заявляють, що після анексії Криму Росія підтримує сепаратизм в Донбасі.

Лавров також назвав безперспективними односторонні дії проти загрози тероризму і екстремізму, яка поширюється з Близького Сходу і Північної Африки в інших регіонах, включаючи Європу.

Він висловив надію на те, що "група високого рівня", створена главою ООН, дасть корисні рекомендації, які дозволять зробити миротворчі операції більш ефективними.