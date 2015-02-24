Росія не буде виключати зі складу своєї делегації на ПА ОБСЄ "сенатора від Криму"

Про це заявив у вівторок на засіданні комітету ради федерації з міжнародних справ його голова Костянтин Косачов, передає ТАСС.

Косачов заявив, що "казус Ковітіді" не повинен стати прецедентом, на підставі якого може бути позбавлений повноважень будь-який член будь-якої делегації. "Доти, доки Ольга Федорівна готова працювати, ми повинні її підтримати", - заявив Косачов.

За словами депутата Держдуми РФ Миколи Ковальова, який очолював делегацію РФ на ПА ОБСЄ, російські парламентарії розповсюдили відповідну заяву серед делегатів форуму. У документі йдеться про те, що рішення про склад делегації має приймати виключно національний парламент.

Читайте такожСпостерігачам ОБСЄ «треба дати попрацювати» - постпред РФ

Причому член делегації РФ сенатор Сергій Мамедов не виключив недружніх кроків щодо російської делегації у ПА ОБСЄ.

6 лютого голова Верховної ради України Володимир Гройсман заявив про неприпустимість участі в російської делегації на Парламентській асамблеї (ПА) ОБСЄ так званого "сенатора від Криму".

18 лютого бюро Парламентської асамблеї ОБСЄ прийняло одностайне рішення про відкликання у російського делегата, "сенатора від Криму" Ольги Ковітіді мандата учасника асамблеї. Як пояснюється в заяві, опублікованій на сайті ПА ОБСЄ, це зроблено "у зв'язку зі зверненням української делегації". Перед винесенням вердикту бюро та комісія з підтвердження повноважень "заслухали думки російської та української делегацій". "Комісія рекомендувала відмовити Ковітіді у реєстрації", - сказано в заяві. Як пояснюють у ПА ОБСЄ, "член парламенту, номінований у Парламентську асамблею, повинен представляти країну, яка його заявляє, а не владу країни, яка встановлює контроль над територією методами, визнаними незаконними більшістю країн ОБСЄ".

Постпред Росії при ОБСЄ Андрій Келін, у свою чергу, заявив, що вважає таке рішення неправомірним. На його думку, бюро Парламентської асамблеї "виклало історію у спотворений спосіб". "У повідомленні сказано, що вона була заявлена як представник кримського уряду, що зовсім не так - Ковітіді була заявлена як член Ради Федерації, який представляє нашу країну у Парламентській асамблеї", - пояснив Келін. "Позбавлення повноважень абсолютно неправомірне, на підставі неправильної інтерпретації того, ким вона є", - додав Келін.