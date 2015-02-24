"Розслаблене" ставлення європейців до зростаючої військової активності РФ небезпечно для Європи - ЗМІ

Дедалі частіші військові навчання, які проводить Росія біля кордонів її східноєвропейських сусідів, може бути частиною стратегії, яка відкриє двері для російського наступу на країни Балтії, вважає військовий експерт, заступник директора Міжнародного центру Естонії з оборони та безпеки Мартін Харт, пише ZN.ua з посиланням на видання Newsweek.

Литовські та естонські міністерства оборони висловили стурбованість у зв'язку зі збільшенням військової активності Росії та провели паралелі з кроками, які мали місце перед російським вторгненням до Криму.

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Росія заявила минулого тижня, що її збройні сили не припинять проведення позачергових військових навчань.

"Моя думка на цей рахунок така, що російська влада хоче підвищити готовність своїх збройних сил, а також змусити європейські країни більш спокійно ставитися до нових умов, коли російські Збройні сили часто проводять позачергові навчання", - каже Харт.

За його словами, "розслаблене" ставлення європейців до зростаючої російської військової активності "вкрай небезпечно" для демократичних урядів Європи, зокрема для Естонії, Латвії та Литві.

"Реалістичний сценарій дій проти країн Балтії - це "нормальні" російські раптові навчання, які без попередження перетворюються на стрімку атаку на столицю однієї з країн Балтії або відразу на кілька столиць. Така атака має більше шансів на успіх, ніж гібридний сценарій, який ми бачили у Криму", - зазначає Харт.

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Рішучий крок Путіна, який передбачає, що слабкі лідери Європи не будуть реагувати швидко і будуть уникати ескалації є можливим сценарієм. Автор статті вважає, що чим вища готовність сил НАТО, тим краще це для демократичної частини Європи.

"Балтійські держави з моменту відновлення незалежності вбачають у Росії головну екзистенціальну загрозу їх незалежності", - йдеться в статті.