У Воронежі учасників акції пам'яті Бориса Нємцова закидали зеленкою

15:06, 01 березня 2015
Світ
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«Антимайданівці» закидали зеленкою учасників акції пам'яті Бориса Нємцова у Воронежі.

@tikaipo

На мітингу пам'яті Бориса Нємцова у Воронежі бійці руху «Антимайдан» закидали зеленкою його учасників.

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Про це пише у своєму твіттері голова регіонального відділення «Партії прогресу» Анатолій Кравченко, передає Дождь.

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За словами Кравченка, хулігани намагаються зірвати мітинг, поліція на їхні дії не реагує.

Раніше троє невідомих напали на члена партії РПР-Парнас і організатора антикризового маршу «Весна» Олександра Болдирьова. Йому також хлюпнули зеленкою в обличчя.

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