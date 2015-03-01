У Воронежі учасників акції пам'яті Бориса Нємцова закидали зеленкою
«Антимайданівці» закидали зеленкою учасників акції пам'яті Бориса Нємцова у Воронежі.
На мітингу пам'яті Бориса Нємцова у Воронежі бійці руху «Антимайдан» закидали зеленкою його учасників.
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Про це пише у своєму твіттері голова регіонального відділення «Партії прогресу» Анатолій Кравченко, передає Дождь.
За словами Кравченка, хулігани намагаються зірвати мітинг, поліція на їхні дії не реагує.
На мітингу кидають зеленкою. Воронеж.
- Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Багато антимайдановцев. Намагаються зірвати мітинг у Воронежі.
- Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Поліція не припиняє провокації.
- Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
В спікерів на мітингу кидають зеленкою. Постійно.
- Толя Кравченко (@tikaipo) March 1, 2015
Раніше троє невідомих напали на члена партії РПР-Парнас і організатора антикризового маршу «Весна» Олександра Болдирьова. Йому також хлюпнули зеленкою в обличчя.