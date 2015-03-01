Білоруська кіностудія відмовилася працювати з Пореченковим - ЗМІ

Кіностудія ”Білорусьфільм” відмовилася працювати з російським актором Михайлом Пореченковим.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на білоруський телеканал ”Белсат”, який цитує інформацію, отриману від співробітника кіностудії.

”Костюмери, гримери тощо поклали заяву на стіл директора ”Білорусьфільм” про відмову працювати з Пореченковим”, - повідомив співробітник, якого цитує ”Белсат”. Він додав, що російського актора навіть не заселили в готель.

За інформацією телеканалу, актор повинен був зніматися в ролі співробітника НКВД у фільмі, присвяченому подіям 1943 року.

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Як повідомляв УНІАН, в Інтернеті з`явився відеозапис, на якому Пореченков під час поїздки до Донецька разом з бойовиками відкрив вогонь з великокаліберної автоматичної зброї в бік Донецького аеропорту, який захищають українські силовики.

31 жовтня СБУ відкрила кримінальне провадження проти Пореченкова за ст. 258-3 Кримінального кодексу України за участь у терористичній діяльності так званої «ДНР».

Крім того, Слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження щодо Пореченкова за ст.260 ч.4 Кримінального кодексу України (участь у складі воєнізованих або збройних формувань у нападі на підприємства, організації або громадян).

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Пореченков в Донецьку «у складі озброєної банди особисто брав участь в обстрілі підрозділів українських Збройних сил з автоматичної зброї. Ці кадри обійшли телеекрани, в повному обсязі викриваючи цього громадянина Росії у скоєнні злочину на території України. Згідно з Кримінальним кодексом України, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років».