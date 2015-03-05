Сікорський про вбивство Нємцова: Російська влада посіяла імперіалістичний вітер та пожне бурю

Глава польського Сейму Радослав Сікорський заявляє, що російська влада посіяла націоналістичний, імперіалістичний, агресивний вітер, тому точно пожне бурю.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він сказав в ефірі польського TVN24, коментуючи вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

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"Російська влада посіяла націоналістичний, імперіалістичний, агресивний вітер та точно пожне бурю", - сказав Сікорський.

Глава Сейму назвав смерть Нємцова "катастрофою" та відзначив, що його відхід від активної політики у 90-х роках свідчив про те, що Росія піде іншим шляхом розвитку, ніж демократичний за взірцем західних стандартів.

Польський політик висловив надію, що відповідальні за це вбивство будуть покарані. Водночас Сікорський звернув увагу на значну кількість порожніх декларацій російського президента Володимира Путіна.

"Треба тримати за слово президента Путіна, хоча ми знаємо, яку воно має вартість", - зауважив він.

Сікорський також згадав про справу української льотчиці Надії Савченко, і зазначив, що її звільнення з російської в’язниці залежить виключно від Путіна.

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"Ми знаємо, що це вирішує одна людина. Якщо Путін вирішить, що готовий заплатити ціну за смерть жінки після голодування, то він її заплатить", - cказав він.

Сікорський також зауважив, що росіяни під час останніх переговорів у Мінську обіцяли звільнення Савченко.