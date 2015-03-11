Польща про вихід РФ з Договору про звичайні збройні сили: Це серйозна тема для аналізу НАТО

Міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк негативно оцінив рішення Російської Федерації вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Про це повідомляє польське агентство РАР.

"Бачу в цій декларації у першу чергу дуже поганий політичний сигнал, але чи це матиме вплив на конкретні дії - збільшення кількості солдатів чи зброї, - побачимо", - сказав міністр.

Читайте такожРосія обіцяє застосовувати ядерну зброю лише у "виняткових випадках"

Він висловив переконання, що таке рішення не сприятиме нормалізації відносин між Євросоюзом, НАТО та Росією та зауважив, що "багаж проблем" у цих відносинах вже і так великий.

Сємоняк нагадав про анексією Росією Криму, підтримку нею сепаратистів на Донбасі та "безпосередню участь" в тих подіях.

Польський міністр також назвав згаданий документ одним із факторів, завдяки якому в Європі останні 25 років був мир.

"Думаю, що для НАТО - це серйозна тема для аналізу", - додав він, коментуючи рішення російської влади.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2015 року керівник делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Олександр Мазур на пленарному засіданні Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ заявив, що Росія з 11 березня призупиняє участь в засіданнях Спільної консультативної групи (СКГ) за Договором про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).

"Таким чином, оголошене Росією в 2007 році призупинення дії ДЗЗСЄ стає повним", - сказав Мазур.

За його словами, таке рішення ухвалене тому, що країни НАТО нібито обходили положення договору «за рахунок розширення Альянсу».

Він також заявив, що практична робота СКГ майже повністю згорнута і пожвавлювалася лише напередодні чергового засідання Ради МЗС ОБСЄ. «Західні партнери регулярно використовують цей майданчик для звернень до російської сторони з ритуальними і такими, що не мають стосунку до дійсності, закликами повернутися до дотримання неповноцінного для нас старого ДЗЗСЄ», - цитує Мазура сайт МЗС РФ.

Згідно із заявою Мазура, РФ просить Республіку Білорусь надалі представляти її інтереси в СКГ.

Читайте такожРосію "насторожила" її відсутність у списку стратегічних партнерів Євросоюзу

Як повідомлялося, Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі повноважними представниками 16 держав - учасниць НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина і Франція) і 6 держав - учасниць Організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Договір встановлював рівновагу звичайних збройних сил держав - учасниць двох військово-політичних союзів на нижчому рівні, одночасно обмежуючи можливості розміщення їх звичайних озброєнь вздовж лінії зіткнення між блоками і перешкоджаючи, таким чином, створенню потенціалу для раптового нападу і ведення великомасштабних наступальних дій в Європі.