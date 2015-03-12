Меркель заявила, що конфлікт на Донбасі загрожує зростанню світової економіки

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з представниками міжнародних фінансових та економічних організацій, передає DW.DE.

Читайте такожПорошенко і Меркель обговорили впровадження подальших санкцій щодо Росії

У зустрічі в Берліні, окрім Ангели Меркель, брали участь очільниця МВФ Крістін Лагард, керівник Організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Анхель Гурріа, керівник Світової організації торгівлі Роберто Асеведо, голова Світового банку Джим Йонг Кім та голова Міжнародної організації праці Гі Райдер.

В якості головних перешкод для світового економічного зростання Ангела Меркель назвала "геополітичні ризики", зокрема, як "гігантські виклики" вона охарактеризувала діяльність терористичного угруповання "Ісламська держава" та збройний конфлікт на сході України, зазначається у повідомленні.

"У часи, коли сподівання на зростання є слабкими та непевними, уряди повинні зміцнити реформи, аби підтримати відновлення та забезпечити це зростання", зазначається в спільній резолюції, яку було прийнято за підсумками зустрічі.

Водночас очільниця МВФ Крістін Лагард зазначила, що світова економіка зростає "добре", але здебільшого за рахунок розвинутих країн, у той час як так звані "порогові" країни ледь демонструють позитивні показники. "Європейська економіка, вочевидь, переживе кращий рік, аніж це передбачалося", - наголосила вона.