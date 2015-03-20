Весь світ спостерігає за повним сонячним затемненням. Подію завершено (фоторепортаж)

Сьогодні на Землі спостерігають повне сонячне затемнення.

Найкраще його буде видно в Арктиці і північній Європі, зокрема - на Фарерських островах і Свальбарді, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

Це перше повне сонячне затемнення в Європі за більш ніж 10 років.

Читайте також20 березня українці зможуть побачити сонячне затемнення

Затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею. Незважаючи на те, що Сонце у багато разів більше за Місяць, супутник знаходиться значно ближче до нашої планети, тому в певний момент Сонце і Місяць здаються одного розміру.

Фахівці попереджають, що в ході затемнення прямо дивитися на Сонце в жодному разі не можна. Звичайні сонцезахисні окуляри також не підійдуть, замість них потрібно використовувати спеціальні пристосування для спостереження за сонцем. Їх також можна виготовити самостійно: з аркуша паперу з дірками або друшляка, підійде також закопчене скло, світлофільтри для фотокамер, маска зварника.