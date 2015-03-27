"Будьте готові дивуватися. Приїжджайте до Німеччини" - з лондонського метро прибирають рекламу Germanwings

За словами офіційного представника лондонського метро, це було зроблено на прохання самої компанії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Авіакомпанія звернулася до нас із проханням прибрати рекламні плакати зі станцій. У вівторок перестала транслюватися реклама (авіакомпанії) на 65 цифрових щитах", - сказали у прес-службі метро Лондона.

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Ще в метро залишалися паперові плакати з рекламою авіакомпанії: однак, щоб зняти їх, потрібно більше часу. Як зазначає керівництво лондонського метро, плакати, що залишилися, будуть прибрані вже найближчим часом.

На деяких рекламних постерах був напис: "Будьте готові дивуватися. Приїжджайте до Німеччини".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Німеччині вводять нову інструкцію для пілотів.