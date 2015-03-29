У Німеччині гоночний автомобіль з'їхав з траси і врізався у натовп глядачів

Одна людина загинула, декілька отримали поранення, повідомляє Російська служба DW із посиланням на агентство dpa.

Внаслідок нещасного випадку під час гонок на німецькій трасі "Нюрбургрінг" у суботу, 28 березня, загинув один із глядачів. Ще кілька людей отримали поранення.

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За словами представника поліції міста Adenau, інцидент стався під час початку гоночних змагань, коли автомобіль команди Nissan влетів в огорожу, що відділяє трасу від глядацьких трибун, і врізався у натовп. Через нещасний випадок змагання припинені.

За кермом на момент аварії перебував британський гонщик Ян Марденборо. Він доставлений до лікарні для обстеження. Про причини аварії поки що нічого не повідомляється.

Раніше УНІАН повідомляв, що на трасі в США через снігопад зіткнулися 30 автомобілів.