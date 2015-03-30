У США побоюються найгіршого сценарію Росії щодо України - конгресмен

У США припускають найгірший сценарій Росії щодо України і готуються до таких подій.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю ТСН висловила представник штату Огайо в Конгресі США Марсі Каптур.

Американська конгресвумен дуже занепокоєна через ситуацію довкола Маріуполя. Вона переконана, що слід потурбуватися про "архітектуру безпеки", щоб захистити Україну, її кордон, буферну зону тощо. На думку політика, саме це президент України Петро Порошенко має просити на найбільш важливіших засіданнях представників різних держав.

За її словами, йдеться не лише про співпрацю із НАТО, але й про домовленості із усіма народами, які люблять свободу.

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"Порошенко має не втрачати жодної нагоди говорити про це, залучати президентів інших країн", - зауважила представник штату Огайо в Конгресі США Марсі Каптур.

Вона висловилася за існування буферної зони на кордоні України із Росією у вигляді стіни або контрольованої військовими території. А також, на її думку, потрібна зона для вільного руху в обох напрямках.

"Потрібно в будь-який спосіб захистити український кордон і будь-яке місто. І Харків, і Маріуполь - вони зараз дуже вразливі. І ми не знаємо, що думають російські військові стратеги", - резюмувала американська конгресвумен.