Майдан в Росії - кращий засіб від Путіна, вважає Каспаров

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое время».

За словами Каспарова, «вожді» російської опозиції стверджують, що Майдан Росії не потрібен.

«А я їм кажу: звичайно, потрібен. Тому що Майдан - це стан, енергія протестувальників, помножена на готовність лідерів кинути виклик владі. У Росії цього не виникло, тому що енергія протестів на Болотній і Сахарова виплеснулася в жалюгідні поступки влади. Не було досягнуто принципових цілей. Треба сказати, що тут путінський режим досяг небачених висот - формування псевдооппозиційного середовища», - сказав опозиціонер.

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Крім цього, Каспаров зазначає, що населення не так сильно підтримує Путіна, як «малюють» соцопитування.

«Ніяких 85 % (підтримки режиму Путіна) в Москві немає. Тому що, коли ви дивитеся на московські демонстрації, наприклад, пам'яті Борі Нємцова, виходить 100 тис. осіб. Спонтанно. А коли організовується якась проурядова акція, якщо вона не проплачена, і зі всієї країни не зібраний народ, виходять кілька тисяч чоловік. Тієї підтримки, яку мав гітлерівський і сталінський режими, у Путіна, звичайно, немає. Сталін і Гітлер мали підтримку у людей. У них там малювали - Третій рейх або братство народів. Був заряд. А тут взагалі ні про що», - підкреслив Каспаров.

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