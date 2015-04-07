Білий дім, Капітолій і Держдепартамент США залишилися без світла

Ряд урядових будівель у Вашингтоні, включаючи Білий дім, Капітолій, Держдепартамент і міністерство юстиції, знеструмлено внаслідок аварії.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. У Держдепартаменті у момент відключення електрики проходив щоденний брифінг офіційного представника Мері Харф. Як повідомляє Рейтер, Капітолій перейшов на резервне енергопостачання. Читайте такожВсіх жителів Землі сьогодні закликають на 1 годину вимкнути світло і електроприлади Всі об'єкти знаходяться в центральній частині Вашингтона. Причини аварії поки невідомі. Нагадаємо, раніше в центральних Нідерландах сталося масштабне відключення електроенергії: без світла тоді залишилася значна частина Амстердама і всієї провінції Північна Голландія.

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