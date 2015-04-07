Білий дім, Капітолій і Держдепартамент США залишилися без світла
20:19, 07 квітня 2015Світ
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Ряд урядових будівель у Вашингтоні, включаючи Білий дім, Капітолій, Держдепартамент і міністерство юстиції, знеструмлено внаслідок аварії.
Причини аварії поки невідомі / wikimedia.org
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
У Держдепартаменті у момент відключення електрики проходив щоденний брифінг офіційного представника Мері Харф.
Як повідомляє Рейтер, Капітолій перейшов на резервне енергопостачання.
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Всі об'єкти знаходяться в центральній частині Вашингтона. Причини аварії поки невідомі.
Нагадаємо, раніше в центральних Нідерландах сталося масштабне відключення електроенергії: без світла тоді залишилася значна частина Амстердама і всієї провінції Північна Голландія.
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