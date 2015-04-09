Суд визнав Царнаєва винним в організації змови з використанням зброї масового знищення

Під час Бостонського марафону у квітні 2013 року внаслідок підриву двох вибухових пристроїв, встановлених, як заявляє сторона обвинувачення, братами Тамерланом і Джохаром Царнаєвими, загинули троє людей та понад 260 були поранені, передає Радіо Свобода.

Обвинувачення представляло свої докази упродовж 12 днів, викликавши 88 свідків.

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Ще на початку процесу адвокати Царнаєва визнали його участь у теракті. Вони викликали лише 4 свідків та опитали їх за два дні.

Наразі присяжні мають ухвалити рішення щодо міри покарання Джохара Царнаєва – смертної кари чи довічного ув'язнення.

Захист намагається довести, що 19-річний Джохар Царнаєв перебував під впливом старшого брата Тамерлана, перейнявшись ідеями радикального ісламу. Старший із братів був убитий під час перестрілки з поліцією за кілька днів після вчинення теракту.

Джохару Царнаєву пред’явили 30 обвинувачень, 17 із яких передбачають смертну кару.