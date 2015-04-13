У Росії пожежі перекинулися на 18 населених пунктів Забайкалля

Про це в ефірі телеканалу "Росія 24" сказав губернатор регіону Костянтин Ильковский, повідомляє РИА Новости.

"Сьогодні на 18 населених пунктів, на їх околиці, перекинулися лісові і степові пожежі", - сказав він.

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За словами Ільківського, технічних сил і засобів у регіоні для боротьби з пожежами вистачає, активно допомагають військові, сили МНС, які перекидають, в тому числі, і авіаційну техніку.

Як повідомляв УНІАН, у Росії жертвами пожеж в Хакасії, за останніми даними, стали 15 осіб, один вважається зниклим безвісти.