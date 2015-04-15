Глава МЗС Польщі закликав припинити вигідну Москві істерику через райд "Нічних вовків"

Про це повідомляє РАР. Міністр назвав акцію росіян "політичною провокацією".

"(Цю ідею) дуже охоче підхопили польські медіа та трохи мені це дивно, бо таке було замовлення. Ця акція від самого початку виглядала як політична провокація та такою є", - сказав Схетина, закликавши не піддаватися на неї.

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"Ми робимо (таким чином) багато приємності людям, які у Москві та не лише там не бажають Польщі добра", - відзначив міністр.

Схетина також назвав польських журналістів "заручниками провокації", зауваживши, що ця тема вже порушується у польських медіа кілька днів підряд.

"Не дуже розумію цю ситуацію. Польща є державою права та кожен може її відвідувати за умови виконання чинного в країні законодавства", - додав польський міністр.

Він теж зауважив, що остаточне рішення про те, чи впускати учасників цього райду до Польщі чи ні вирішать прикордонні служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "особливою провокацією" назвала цей райд глава уряду Польщі Ева Копач.