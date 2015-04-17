Продовжено термін слідства у справі про вбивство Нємцова

Це підтверджують слова захисника Хамзата Бахаева Заурбека Садаханова, який заявив Бі-бі-сі: "Мені повідомили, що 22 квітня буде продовження строків тримання під вартою. Швидше за все, воно буде не останнім. Попереду величезний обсяг роботи".

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"Мене це не дивує, в строк вони не вкладалися", - сказав адвокат Шадіда Губашева Ілля Трофімов, зазначивши, що слідство, на його думку, буде клопотати про продовження арешту на місяць.

Прес-секретар Басманного суду Москви підтвердила інформацію про надходження клопотання про продовження арешту обвинуваченим у вбивстві Бориса Нємцова. За її словами, 22 квітня суд також розгляне продовження арешту Анзору Губашеву, 23 квітня - Зауру Дадаеву і Шадіду Губашеву, 24 квітня - Темерлану Ескерханову.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент РФ Володимир Путін у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі російських державних каналів заявив, що не знає, чи будуть знайдені замовники вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.

Нагадаємо, Бориса Нємцова застрелили в центрі Москви на Великому Москворецькому мосту ввечері 27 лютого.