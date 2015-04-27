У Непалі кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 3,7 тисячі

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Непалу, передає ТАСС.

"За останніми даними, загинули 3729, постраждали 6944 людини", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, до розгорнутих у столиці країни Катманду військово-польових і цивільних шпиталів продовжують прибувати люди.

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За даними непальського МВС, "розібрано не більше половини всіх завалів, під якими можуть перебувати вбиті і поранені".

Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі в суботу, 25 квітня. Слідом за цим сейсмологи зареєстрували за добу 48 повторних поштовхів магнітудою від 3,5 до 6,9.

Поштовхи також відчувалися у столиці Індії та її східних, північних і північно-східних штатах, де загинули понад 60 і постраждали 250 осіб, а також у М'янмі, Бангладеш і Тибетському автономному районі Китаю.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, у Непалі під час землетрусу перебували 155 українців. З них 89 поки що не виходили на зв'язок.

Раніше також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок землетрусу у Непалі досягла 3200.