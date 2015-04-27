У Непалі кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 3,7 тисячі
За останніми даними, постраждали 6944 людини.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Непалу, передає ТАСС.
"За останніми даними, загинули 3729, постраждали 6944 людини", - зазначили у відомстві.
Як повідомляється, до розгорнутих у столиці країни Катманду військово-польових і цивільних шпиталів продовжують прибувати люди.
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За даними непальського МВС, "розібрано не більше половини всіх завалів, під якими можуть перебувати вбиті і поранені".
Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі в суботу, 25 квітня. Слідом за цим сейсмологи зареєстрували за добу 48 повторних поштовхів магнітудою від 3,5 до 6,9.
Поштовхи також відчувалися у столиці Індії та її східних, північних і північно-східних штатах, де загинули понад 60 і постраждали 250 осіб, а також у М'янмі, Бангладеш і Тибетському автономному районі Китаю.
Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, у Непалі під час землетрусу перебували 155 українців. З них 89 поки що не виходили на зв'язок.
Раніше також повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок землетрусу у Непалі досягла 3200.