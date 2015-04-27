Землетрус у Непалі: кількість загиблих досягла 3200

Як повідомляє російська служба Бі-бі-сі з посиланням на владу, офіційна кількість жертв на даний момент - 3218 осіб, постраждалих - 6538.

Читайте такожПорошенко доручив забрати постраждалих українців з НепалуТакож близько 90 осіб загинули в сусідніх країнах, включаючи Індію і Китай, передає агентство Франс прес.

На Евересті через сходження лавин, викликане землетрусом, загинули щонайменше 17 людей, більше 60 отримали травми.

Як повідомлялося раніше, за даними МЗС, після землетрусу в Непалі на зв'язок не виходить 91 українець.