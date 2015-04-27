Кількість загиблих від землетрусу в Непалі перевищила 4 тисячі осіб

Кількість загиблих через землетрус у Непалі перевищила 4 тисячі людей. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на владу країни.

Раніше 27 квітня поліція цієї країни повідомила, що стихія забрала життя 3904 людей, ще 7180 – були поранені.

27 квітня тисячі непальців почали залишати Катманду, столицю Непалу, після двох днів повторних поштовхів і браку води і дров. Уряд Непалу звернувся за міжнародною допомогою після того, як чимало жителів мільйонного Катманду і туристи ночували просто неба протягом двох днів.

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Благодійні організації і країни-донори наразі намагаються забезпечити постраждалих їжею, водою та укриттям.

У суботу і неділю в Непалі сталося два потужні землетруси. Кількість жертв постійно зростає, бо, як припускає влада, чимало людей досі залишаються під завалами. Крім численних людських жертв, суттєво потерпіла інфраструктура Непалу, головним чином регіон Катманду.

Землетрус уже назвали найбільшим в Південній Азії за понад 80 років, оскільки він зачепив не лише Непал, підземні поштовхи відчувалися в Індії, Бангладеш, в Пакистані, окремих регіонах Китаю, Тибеті.

Як повідомляв УНІАН, з Непалу і в Індію польським літаком евакуйовані 4 громадян України.

Раніше МЗС повідомляло, що в Непалі знаходиться 161 громадянин України.

З 85 українцями зв'язок ще не встановлено.