Польща пояснила, чому не пустила путінських "вовків"
00:30, 28 квітня 2015Світ
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Польська влада пояснила відмову у в'їзді на територію країни російському байкерському клубу "Нічні вовки"
REUTERS
У Польщі вважають, що байкери можуть загрожувати безпеці країни, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, що байкерам довелося провести кілька годин на кордоні, відповідаючи на запитання митників. В результаті жодного з російських мотоциклістів не пропустили на територію Польщі.
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Раніше зовнішньополітичні відомства Польщі і Чехії не дозволили учасникам мотопробігу в'їжджати на територію своїх країн. Німеччина позбавила в'їзної візи лідерів клубу "Нічні вовки". Також заздалегідь було оголошено, що колоні буде заборонений проїзд Берліном.
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