Польща пояснила, чому не пустила путінських "вовків"

У Польщі вважають, що байкери можуть загрожувати безпеці країни, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що байкерам довелося провести кілька годин на кордоні, відповідаючи на запитання митників. В результаті жодного з російських мотоциклістів не пропустили на територію Польщі.

Читайте такожПутінським "Нічним вовкам" не дозволили проїхати Чехією

Раніше зовнішньополітичні відомства Польщі і Чехії не дозволили учасникам мотопробігу в'їжджати на територію своїх країн. Німеччина позбавила в'їзної візи лідерів клубу "Нічні вовки". Також заздалегідь було оголошено, що колоні буде заборонений проїзд Берліном.