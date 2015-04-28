Фінляндія також роздумує відмовити у в'їзді російським "Нічним вовкам"

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на фінське видання Yle.

За словами міністра внутрішніх справ Пяйві Рясянен, факт наявності оформлених належним чином документів не гарантує права на в'їзд у країну.

Рішення про те, пускають когось до країни чи ні, не є політичним, а грунтується на законах і правилах Фінляндії та ЄС, підкреслила Рясянен.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що група байкерів "Нічні вовки" після відмови у в'їзді в Польщу може спробувати відправитися в Європу через Фінляндію.

Як повідомляв УНІАН, Польща ще 24 квітня попередила РФ про те, що не пропустить на свою територію російських байкерів з націоналістичного клубу «Нічні вовки» через те, що російська сторона не надала необхідної інформації про їхнє перебування в країні, а це не дозволяє гарантувати їхній безпечний проїзд польською територією.

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Байкерам довелося провести кілька годин на кордоні, відповідаючи на запитання митників. В результаті жодного з російських мотоциклістів не пропустили на територію Польщі.

Раніше Чехія не дозволила учасникам мотопробігу в'їжджати на територію країни. Німеччина також позбавила в'їзної візи лідерів клубу "Нічні вовки". Також заздалегідь було оголошено, що колоні буде заборонений проїзд Берліном.

Пізніше байкери намагалися проїхати у Литву з Білорусі. Співробітники Державної служби охорони кордону Литви не пропустили їх, оскільки мотоциклісти не подали документів про технічний огляд транспортних засобів і не могли довести, що їхні мотоцикли справні.