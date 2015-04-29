Лукашенко готовий озброїти півмільйона білорусів "в разі загострення ситуації"
13:54, 29 квітня 2015Світ
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У разі загострення ситуації будуть "підняті й озброєні" 500 тисяч білорусів.
Лукашенко розраховує на півмільйона збройних білорусів / Фото УНІАН
Про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючись з Посланням до білоруського народу і національних зборів, передає БЕЛАПАН.
"Ви повинні бути спокійні: ми сьогодні маємо плани в разі загострення ситуації підняти і озброїти півмільйона білорусів. І це достатня сила, щоб протистояти будь-яким задумам", - сказав глава Білорусі.
Раніше він заявляв, що Білорусь не збирається воювати, але готова гідно зустріти ворога, і що Білорусь не буде північно-західним краєм Росії.
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