Лукашенко готовий озброїти півмільйона білорусів "в разі загострення ситуації"

Про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звертаючись з Посланням до білоруського народу і національних зборів, передає БЕЛАПАН.

"Ви повинні бути спокійні: ми сьогодні маємо плани в разі загострення ситуації підняти і озброїти півмільйона білорусів. І це достатня сила, щоб протистояти будь-яким задумам", - сказав глава Білорусі.

Раніше він заявляв, що Білорусь не збирається воювати, але готова гідно зустріти ворога, і що Білорусь не буде північно-західним краєм Росії.