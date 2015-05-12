Учасників пікету на підтримку Савченко в Єкатеринбурзі затримали як маніяків - ЗМІ

Поліцейські зупинили 9 учасників акції, які після пікетів йшли вулицею та співали пісню "Надежда", і заявили, що ті нагадують якихось маніяків, дані яких вказані в орієнтуваннях, повідомляють "Грани.ру".

До одного з активістів застосували силу. Пізніше більшість затриманих відпустили.

У понеділок Савченко виповнилося 34 роки. Близько 2 тижнів тому вона відновила перерване раніше голодування на знак протесту проти незаконного утримання під арештом.

18 червня 2014 року вона була незаконно вивезена до Росії, де її звинуватили в пособництві вбивству російських журналістів.

Читайте такожУ Москві під СІЗО активісти проводять акцію на підтримку Савченко, поліція почала затримання

6 травня Басманний райсуд російської столиці в черговий раз продовжив арешт Савченко — цього разу до 30 червня.

Того ж дня цей же суд відхилив скаргу заручниці на невизнання її дипломатичного імунітету як члена ПАРЄ.

Як відомо, у Москві на акції #FreeSavchenko під СІЗО "Матросская тишина" поліція затримала кількох людей, в тому числі журналіста Української правди Анастасію Рінгіс.