Путін пояснив, чому Росія не вступає до НАТО

Президент Росії Володимир ПУТІН називає прямою загрозою безпеці наближення НАТО до кордонів Росії.

Про це повідомляє інтернет-видання Gazeta.ru.

Він заявив, що наближення НАТО до кордонів Росії буде сприйнято як пряма загроза російській безпеці. Розширення НАТО, «що триває, створення військової інфраструктури на території нових членів, криза навколо ДОЗСЄ, Косово, плани розміщення в Європі елементів ПРО США – все це не працює на зміцнення передбачуваності й довіри в нашій співпраці і зовсім не сприяє їх переходу до нової якості», – підкреслив В.ПУТІН на прес-конференції після засідання Ради Росія – НАТО у п`ятницю в Бухаресті. При цьому В.ПУТІН зазначив, що Росія і НАТО досягли прогресу в діалозі про можливість створення протиракетної оборони театру військових дій. «Ми й надалі працюватимемо в цьому напрямку», – пообіцяв російський президент.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи планує Росія членство в НАТО, В.ПУТІН сказав, що Росія є самодостатньою країною з погляду створення своєї безпеки. За його словами, Росія не збирається жертвувати частиною свого суверенітету, «для того, щоб створювати ілюзію підвищення своєї безпеки зовні».