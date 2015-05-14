Міністр оборони КНДР за два тижні до імовірної страти здійснив візит до Москви

Про візит Хен Ен Чхоля до Москви повідомив 13 квітня сайт посольства Росії в КНДР. Північнокорейський міністр взяв участь у IV Московській конференції з міжнародної безпеки (також брали участь міністри оборони РФ, Ірану, Греції, Китаю, Індії, ПАР, Монголії, Індонезії, Білорусі, Сербії). Відео виступу розміщено на сайті Міноборони РФ.

Після цього візиту сталося скасування візиту лідера КНДР Кім Чен Ина на парад в Москві, повідомив у середу, 13 травня, Forbes з посиланням на газету Financial Times.

Читайте такожМіністра оборони КНДР розстріляли за наказом Кім Чен Ина на очах у сотень свідків - ЗМІЯк пише видання, на початку травня The Korea Herald з посиланням на гонконгський телеканал Phoenix написала, що в Москві Хен Йон Чхоль намагався домовитися про придбання чотирьох зенітно-ракетних комплексів С-300. За словами російського джерела телеканалу, Москва відмовилася від поставок С-300 Пхеньяну, пославшись на те, що це може порушити стратегічний баланс сил в регіоні і вимагає узгодження з Китаєм і деякими іншими країнами. У замітці корейської газети зазначалося, що саме невдача цих переговорів могла стати причиною несподіваної відмови Кім Чен Ина від візиту до Москви 9 травня.

Про проведену 30 квітня страту міністра повідомило південнокорейське агентство Ренхап. Через кілька годин воно ж передало офіційний коментар китайського МЗС, яке заявило про відсутність даних про страту Хен Ен Чхоля.

"Я бачила новини, але ми не маємо інформації з цього приводу", - заявила речниця міністерства.