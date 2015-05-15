Росія наполягає на праві розміщувати ядерну зброю на території України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час відеомосту Москва - Брюссель.

"Все, що ми робимо в Криму, - повністю відповідає всім зобов'язанням РФ за міжнародними договорами. Ми нічого не порушуємо, немає жодних заборон на те, щоб ми не могли (розмістити) певні системи озброєння", - сказав Грушко, відповідаючи на питання, чи планує РФ розміщувати ядерну зброю в Криму.

Водночас Грушко проігнорував запитання УНІАН, чи розміщена ядерна зброя на даний момент на півострові.

Читайте такожБільшість громадян РФ вважають, що Путін може першим почати ядерну війну При цьому він заявив, що російський флот перебуває в Криму вже 200 років і впродовж десятиліть складався не тільки з морського компонента, а й з повітряного і потужного наземного компонента.

За його словами, РФ буде посилювати своє угруповання в Криму, виходячи з того, що країни НАТО останнім часом посилюють активність і розміщують нові потенціали поблизу російського кордону. Крім цього, він заявив, що РФ буде проводити модернізацію флоту, оскільки це не робилося через перешкоди з боку України.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим.

Нещодавно директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в Криму.

13 травня генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливим розміщенням Росією ядерної зброї в Криму.

Також він наголосив, що НАТО засуджує процес широкого розміщення Росією своїх військ у Криму.