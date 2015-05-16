У Кишиневі прихильники об’єднання з Румунією провели марш (фото)

Організатори група «Дія 2012» заявляють, що в демонстрації взяли участь 25 тис. людей, між тим поліція говорить, що учасників акції було 5 тис., повідомляє радіо "Свобода".

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Демонстрації передувало суперечливе видворення терміном на 5 років лідера руху "Дія 2012" Георге Сіміона. Таке рішення було ухвалене на підставі того, що його діяльність може загрожувати національній безпеці.

Георге Сіміон – громадянин Румунії, який приїхав до Молдови, щоб допомогти організувати і взяти участь у марші.

Соціологічні опитування свідчать, що від 10 до 20% молдаван підтримують об’єднання.