Молдовани відмовились від обов'язкового вивчення російської мови
15:18, 09 жовтня 2014Світ
0 0
У Молдові ухвалено новий кодекс про освіту, згідно з яким російська мова виключена з списку обов'язкових для вивчення шкільних предметів.
В школах Молдови можна буде не вивчати російську / фото lovi-moment.com.ua
Президент Молдови Ніколає Тімофті оприлюднив новий кодекс про освіту, в якому російська мова виключається зі списку обов'язкових для вивчення предметів і отримує статус іноземної, повідомляє Deutsche Welle.
Читайте такожМолдова наполягає на якнайшвидшому виведенню миротворців РФ з Придністров'я
Головною іноземною мовою, що вивчається в країні, стає англійська. Російську можна вивчати другою, причому за вибором.
До цього російська мова була обов'язковим предметом у всіх шкільних закладах країни.
Навчання на мовах нацменшин буде здійснюватись "в ліміті можливостей".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter