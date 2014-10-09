Молдовани відмовились від обов'язкового вивчення російської мови

Президент Молдови Ніколає Тімофті оприлюднив новий кодекс про освіту, в якому російська мова виключається зі списку обов'язкових для вивчення предметів і отримує статус іноземної, повідомляє Deutsche Welle.

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Головною іноземною мовою, що вивчається в країні, стає англійська. Російську можна вивчати другою, причому за вибором.

До цього російська мова була обов'язковим предметом у всіх шкільних закладах країни.

Навчання на мовах нацменшин буде здійснюватись "в ліміті можливостей".