Рада федерації Росії схвалила закон про "небажані організації"
Рада федерації Росії, верхня палата парламенту Росії, схвалила законопроект про «небажані організації», який напередодні в третьому читанні ухвалила нижня палата, Державна дума.
Найближчим часом документ надійде на підпис до президента Росії Володимира Путіна, передає Радіо Свобода.
Відповідно до законопроекту, «небажаною» може бути визнана будь-яка іноземна або міжнародна неурядова організація, яка «становить загрозу основам конституційного ладу Росії, її обороноздатності й безпеки».
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Які саме дії міжнародних організацій підпадають під визначення закону, в документі не уточнюється. Рішення про внесення організації до списку «небажаних» ухвалюватиме Генпрокуратура Росії за узгодженням з Міністерством закордонних справ.
За порушення закону передбачений штраф від 5 тисяч до 100 тисяч рублів, за повторне порушення – позбавлення волі до шести років. Проти ухвалення закону про «небажані організації» раніше виступили правозахисні організації Amnesty International і Human Rights Watch.