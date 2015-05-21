Рада федерації Росії схвалила закон про "небажані організації"

Найближчим часом документ надійде на підпис до президента Росії Володимира Путіна, передає Радіо Свобода.

Відповідно до законопроекту, «небажаною» може бути визнана будь-яка іноземна або міжнародна неурядова організація, яка «становить загрозу основам конституційного ладу Росії, її обороноздатності й безпеки».

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Які саме дії міжнародних організацій підпадають під визначення закону, в документі не уточнюється. Рішення про внесення організації до списку «небажаних» ухвалюватиме Генпрокуратура Росії за узгодженням з Міністерством закордонних справ.

За порушення закону передбачений штраф від 5 тисяч до 100 тисяч рублів, за повторне порушення – позбавлення волі до шести років. Проти ухвалення закону про «небажані організації» раніше виступили правозахисні організації Amnesty International і Human Rights Watch.