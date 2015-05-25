Росія привела в бойову готовність авіацію та війська ППО, у тому числі на кордоні з Україною

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, відповідні розпорядження дав голова відомства Сергій Шойгу за рішенням верховного головнокомандувача, президента РФ Володимира Путіна.

«З метою подальшої підготовки до стратегічного навчання «Центр-2015» верховним головнокомандувачем прийнято рішення перевірити боєготовність угруповання авіації й військ протиповітряної оборони ЦВО. У цьому зв'язку віддана вказівки на приведення з 13.00 мск об'єднаного стратегічного командування, другого командування ВПС і протиповітряної оборони ЦВО, частини авіаційних з'єднань і військових частин командування дальньої авіації Західного і Південного військових округів у бойову готовність «Повна», - заявив Шойгу.

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За його словами, в ході навчань буде перевірена здатність військ до розгортання системи управління авіацією в польових умовах і організації всебічного забезпечення дій авіації в нових районах базування. Перевірка пройде протягом чотирьох діб, з 25 по 28 травня. Для виконання практичних бойових вправ будуть використані найбільші авіаційні та міжвидові полігони «Ашулук» і «Капустин яр». У ході перевірки необхідно оцінити можливості округу протистояти засобам повітряного нападу противника. Також необхідно визначити шляхи подальшого розвитку авіації і ППО для організації надійного захисту держави в повітряній сфері, зазначив Шойгу.

Раніше УНІАН повідомляв, що збройні сили Росії до кінця минулого року розгорнули в окупованому Криму повноцінне військове угруповання з 96 з'єднань і частин та мають намір у майбутньому продовжувати нарощування її бойових можливостей.