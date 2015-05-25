США і країни Європи почали військові навчання в Арктиці
В Арктиці 100 винищувачів і 4 тис. військовослужбовців з США і восьми країн Європи почали спільні військові маневри.
Навчання проходять в північних районах Норвегії, Швеції і Фінляндії, їх оголошена мета – перевірка взаємодії північних країн поблизу кордонів Росії, повідомляє радіо "Свобода".
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Командувач навчань норвезький бригадний генерал Ян Ове Рігг заявив, що відпрацьовується взаємодія в умовах «складних повітряних операцій» і в тісній співпраці з партнерами по НАТО.
Навчання вважаються одними з найбільших ыз проведених в Європі в цьому році і другими за масштабами з 2013 року.
Учасники маневрів – США, Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди і Норвегія, а також країни, що не входять в НАТО Швеція, Фінляндія і Швейцарія, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру».
Росія активізувала військову активність навколо Північної Європи та країн Балтії.