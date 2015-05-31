Москва не розкриє список "нев'їзних" громадян ЄС - МЗС Росії

Про це написала на своїй сторінці в Facebook в неділю, 31 травня, заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова.

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"Росія не розголошує ці списки. При наявності у європейських власників дипломатичних паспортів сумнівів у відсутності проблем з в'їздом на територію Росії, вони можуть уточнити в російських посольствах і генконсульствах інформацію", - зазначила вона.

За словами Захарової, російські закордоні установи оперативно нададуть вичерпні дані про можливість відвідування Росії.

"Повторю ще раз: і публічно, і по дипломатичних каналах (в ході переговорів, зустрічей, на майданчиках міжнародних організацій) європейським, як ми досі вважаємо, колегам були дані відповіді на всі їх питання про причини введення відповідного російського списку, так і за схемою дій європейських політиків, які хочуть відвідати Росію", - підкреслила заступник директора департаменту інформації і друку МЗС РФ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Москва передала до посольств держав-членів ЄС список "нев'їзних" в країну політиків. У нього входять 89 осіб, зокрема, лідер лібералів в Європарламенті.

Повний список європейських політиків, яким заборонено в'їзд на територію РФ, опублікувала Національна телерадіомовна компанія Фінляндії. Російський МЗС автентичність списків поки не підтвердив.

У свою чергу, президент Європарламенту Мартін Шульц назвав "неприпустимим" "чорний список" політиків ЄС, яким заборонений в'їзд в РФ і закликав Москву забезпечити прозорість своїх рішень з можливістю їх оскаржити.

"Я стривожений повідомленнями проросійський "чорний список" європейських політиків і чиновників, який включає в себе велику кількість відомих і високопоставлених членів Європарламенту. Неприпустимо, щоб це ще більше зменшувало ступінь взаємної довіри і підривало будь-які зусилля для конструктивного діалогу, щоб знайти мирне і довгострокове рішення нинішньої геополітичної кризи", - заявив він.