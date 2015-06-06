Міністр оборони Німеччини відкинула можливість агресії РФ проти країн НАТО

Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн відкинула можливість російської агресії проти країн-членів НАТО. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю Deutsche Welle, оприлюдненому у суботу, 6 червня.

"Оскільки ми (НАТО. - Ред.) добре підготовлені, то такої агресії не буде. У цьому - парадокс відлякування", - сказала вона, відповідаючи на запитання про готовність Альянсу на випадок серйозної російської агресії. "НАТО - потужний оборонний союз з сильним політичним крилом, оскільки ми переконані, що суперечки потрібно врегульовувати за столом переговорів", - додала фон дер Ляєн.

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Оцінюючи безпекову ситуацію в Європі, міністр зазначила, що вона залишається "напруженою" через події в Україні: анексію Криму та гібридну війну на Донбасі. "Однак ми на рівні Євросоюзу робимо все для того, щоб адекватно реагувати політичними та економічними засобами. Ми в Європі настільки сильно залежимо одне від одного, що не можна отак просто порушувати міжнародне право шляхом військової інтервенції", - наголосила очільниця оборонного відомства ФРН.

За її словами, навчання НАТО, а також патрулювання повітряного простору країн Балтії покликані показати країнам-членам, що партнери по Альянсу стоять один за одного. Вони також мають на меті зміцнити довіру та покращити співпрацю між окремими країнами-членами НАТО.