Міністр оборони Німеччини відкинула можливість агресії РФ проти країн НАТО
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що такої агресії не буде, оскільки Альянс добре підготовлений.
Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн відкинула можливість російської агресії проти країн-членів НАТО. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв’ю Deutsche Welle, оприлюдненому у суботу, 6 червня.
"Оскільки ми (НАТО. - Ред.) добре підготовлені, то такої агресії не буде. У цьому - парадокс відлякування", - сказала вона, відповідаючи на запитання про готовність Альянсу на випадок серйозної російської агресії. "НАТО - потужний оборонний союз з сильним політичним крилом, оскільки ми переконані, що суперечки потрібно врегульовувати за столом переговорів", - додала фон дер Ляєн.
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Оцінюючи безпекову ситуацію в Європі, міністр зазначила, що вона залишається "напруженою" через події в Україні: анексію Криму та гібридну війну на Донбасі. "Однак ми на рівні Євросоюзу робимо все для того, щоб адекватно реагувати політичними та економічними засобами. Ми в Європі настільки сильно залежимо одне від одного, що не можна отак просто порушувати міжнародне право шляхом військової інтервенції", - наголосила очільниця оборонного відомства ФРН.
За її словами, навчання НАТО, а також патрулювання повітряного простору країн Балтії покликані показати країнам-членам, що партнери по Альянсу стоять один за одного. Вони також мають на меті зміцнити довіру та покращити співпрацю між окремими країнами-членами НАТО.