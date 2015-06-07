Ципрас, Меркель і Олланд обговорять грецький борг 10 червня в Брюсселі
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд домовилися провести зустріч 10 червня в Брюсселі для обговорення ситуації навколо грецького держборгу.
Як повідомив грецький уряд, відповідна домовленість була досягнута за підсумками телефонних переговорів політиків, передає ТАСС.
"Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови домовилися зустрітися в Брюсселі в середу", - йдеться в комюніке. 10-11 червня в бельгійській столиці запланований саміт ЄС і Співтовариства країн Латинської Америки і Карибського басейну.
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За повідомленням Афін, розмова лідерів трьох країн пройшла у доброзичливій атмосфері, зазначає Російська служба Бі-Бі-Сі. Про інші деталі телефонної розмови нічого не повідомляється.
У п'ятницю Алексіс Ципрас, виступаючи в парламенті, назвав "придушенням країни" умови міжнародних кредиторів щодо порядку виплати грецького боргу і надання подальшої фінансової допомоги Афінам.
Тоді Афіни вперше не перерахували 300 млн доларів за кредитом МВФ. Поки вирішено, що всі чотири червневі виплати будуть проведені в один прийом наприкінці місяця. Але якщо до цього часу не вдасться узгодити умови допомоги, Греції загрожує дефолт.