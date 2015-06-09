Росія відмовилася визнавати щорічний звіт МАГАТЕ, у якому Севастополь визнано українським

Про це заявив голова російської делегації в МАГАТЕ Григорій Берденников, повідомляє прес-слуба МЗС Росії.

Російський преставник назвав ці положення звіту "юридично та політично нікчемними", і такими, що "протирічать об'єктивній реальності".

"Ми офіційно проінформували Секретаріат МАГАТЕ про те, що відповідні установки в Криму знаходяться під російською юрисдикцією, і запропонували Агентству застосовувати до них гарантії у відповідності до нашої угоди про гарантії", - заявив Берденников.

Читайте такожМАГАТЕ засудила спроби Росії присвоїти ядерні об'єкти в КримуБерденников в ході виступу наполягав на російській версії подій, в рамках якої внаслідок "державного перевороту в Києві" минулого року населення Криму та Севастополя на "референдумі" прийняло рішення про вихід із складу України.

Таким чином, РФ просить МАГАТЕ відобразити свою позицію у відповідних звітах організації.

Після зауважень ряду країн стосовно озвученої російською стороною позиції, Берденников зазначив: "Ми стоїмо на основі реальності та міжнародного права, вони живуть у видуманому світі".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна подала поправку в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо ядерних установок в Криму, зокрема дослідницького реактору ІР-100 в Севастополі, для закріплення відповідальності за ці об'єкти за Росією.