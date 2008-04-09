Журналісти розкрили таємну угоду між США та Іраком

Згідно із секретною угодою між США і урядом Іраку, американські війська залишаться в країні на необмежений час, а їх повноваження будуть невизначено широкими, пише британська The Guardian.

Секретна угода, що потрапила в розпорядження журналістів з Великої Британії, була укладена 7 березня. Вона повинна прийти на зміну мандатові ООН, термін дії якого закінчується наприкінці 2008 року.

Згідно з угодою, американці та їх партнери по коаліції можуть вести в Іраку військові операції і затримувати підозрілих осіб, якщо це необхідно в цілях безпеки.

Хоча в документі наголошується, що США не прагнуть постійної присутності в Іраку або створення там довготривалих баз, терміни перебування американських, а також британських військ ніяк не обмежені.

Більш того, угода також не накладає ніяких обмежень на чисельність коаліційного контингенту в Іраку. Статус американський військ, а також широта їх повноважень щодо громадян Іраку не уточнюються.

США чекають, що остаточний варіант угоди буде підписаний з керівництвом Іраку вже в липні 2008 року. Тим часом ряд іракських політиків, думку яких наводить The Guardian, вважає, що парламент країни відмовиться схвалити таку угоду.

На їх думку, положення, що містяться в угоді, далеко виходять за межі численних пактів про статус американських військ, укладених між США і рядом інших країн.

У самих США демократи, зокрема, сенатор Едвард Кеннеді, який очолює сенатський Комітет у справах збройних сил, вважають, що така угода є по суті двостороннім міждержавним договором про безпеку і, отже, за конституцією, підлягає схваленню в Конгресі.

Глава Пентагону Роберт Гейтс зі свого боку відкидає подібні припущення, заявляючи, що угода не є міждержавним договором, оскільки США не беруть на себе прямих зобов`язань захищати Ірак. У тексті лише обумовлено, що в разі загрози для суверенітета або територіальній цілісності Іраку, США та іракське керівництво почнуть негайні консультації.

Лента.ру