Кількість жертв руйнівної повені в Грузії зросла до 19

Про це повідомляє Грузія-онлайн.

За останніми даними Ради безпеки і управління кризами, в результаті повені, яка сталася в Тбілісі в ніч з 13 на 14 червня, загинуло 19 осіб, з них ідентифіковано 17, проводиться ідентифікація двох тіл.

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«Одне з тіл виявлено на території парку «Мзіурі», інше тіло винесла річка Кура на берег у Гардабанському районі. Зниклими безвісти вважаються шість осіб», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи настала руйнівна повінь.