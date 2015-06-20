Смертельний коронавірус MERS поступово наближається до України - ЗМІ

Смертельний коронавірус наближається до України. Потенційною жертвою MERS може стати кожен, хто збирається відпочивати в країнах, де вже зафіксовані спалахи вірусу. Механізм його передачі точно не відомий. В українському МЗС радять утримуватися від ризикованих подорожей.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Південна Корея найбільше страждає від вірусу MERS. Там люди не виходять на вулицю без масок, температуру їм виміряють прямо на вулиці, публічні місця дезінфікують практично щогодини. Учені всього світу вже поставили MERS в один ряд з атиповою пневмонією, пташиним грипом та Еболою. Сучасна медицина - безсила проти коронавірусу.

Читайте такожКНДР заявила про наявність ліків від СНІДу, MERS і Еболи

Батьківщиною MERS називають Саудівську Аравію. Від кажанів він передався верблюдам, від яких вже потрапив до людей. В Україні немає лабораторій, які змогли б перевірити кров пацієнта на MERS. Її необхідно доставляти в США. Пацієнта ізолюють і будуть лікувати симптоматично. Тому радять утриматися від поїздок у країни, де фіксували випадки вірусу: Аравійський півострів, Південна Корея, Таїланд і Німеччина.