У Нацбанку Греції вважають, що Афінам не можна відмовлятися від договору з ЄС
Не скористатися можливістю укласти у понеділок договір про вихід з боргової кризи буде "божевіллям".
Про це заявила глава Національного банку Греції Лука Кацели, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
При цьому вона зазначила, що найближчим часом гроші у банків не закінчаться.
За її словами, ситуація склалася серйозна, але вона може значно погіршитися, якщо на саміті в Брюсселі не буде підписано угоду.
Читайте такожМеркель і Туск застерігають від завищених очікувань перед самітом щодо Греції
Між тим грецький уряд проводить екстрену нараду у переддень європейського саміту, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зустрінеться з лідерами 18 країн єврозони.
За повідомленнями ЗМІ, у суботу відбулася зустріч між Ципрасом і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. У неділю вони планували продовжити дискусію.