У Нацбанку Греції вважають, що Афінам не можна відмовлятися від договору з ЄС

Про це заявила глава Національного банку Греції Лука Кацели, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому вона зазначила, що найближчим часом гроші у банків не закінчаться.

За її словами, ситуація склалася серйозна, але вона може значно погіршитися, якщо на саміті в Брюсселі не буде підписано угоду.

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Між тим грецький уряд проводить екстрену нараду у переддень європейського саміту, на якому прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас зустрінеться з лідерами 18 країн єврозони.

За повідомленнями ЗМІ, у суботу відбулася зустріч між Ципрасом і президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. У неділю вони планували продовжити дискусію.