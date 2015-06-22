Могеріні: Євросоюз готовий до співпраці з Росією в різних питаннях

Про це заявила високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні за результатами засідання Ради ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська Правда.

"Рішення продовжити санкції щодо окремих секторів російської економіки це не просте і не звичайне рішення. Це національний консенсус, який був прийнятий на березеневому саміті, який вирішив, що послаблення санкцій буде зв’язане з виконанням мінських угод", - сказала вона.

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За словами Могеріні, сьогоднішнє рішення є природнім, бо є логічним продовженням березневого саміту, оскільки "позитивних новин" у виконанні Мінських угод немає.

"Це не означає що з нашого боку немає зусиль покращити відносин з РФ, збільшити рівень діалогу і розуміння. Є багато проблем над якими ми співпрацюємо з Росією в конструктивний спосіб. Ми готові до співпраці в різних питаннях, в тому числі у виконанні Мінських угод", - зазначила Могеріні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 22 червня Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.