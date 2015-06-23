У столиці Сьєрра-Леоне зафіксували новий спалах Еболи
20:40, 23 червня 2015Світ
135 0
Влада Сьєрра-Леоне повідомила про два нові випадки захворювання лихоманкою Ебола у столиці країни Фрітауні.
REUTERS
Кілька тижнів у місті не було зареєстровано жодного нового випадку Еболи, і передбачалося, що у Фрітауні хворобу вдалося перемогти, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Представник Національного центру реагування на лихоманку Ебола заявив, що ситуація викликає занепокоєння, оскільки всі карантинні об'єкти в місті вже закриті.
Читайте такожУ ряді районів Сьєрра-Леоне введено комендантську годину через Еболу
Крім того, існує небезпека подальшого розповсюдження захворювання, оскільки хворі проживали у густонаселених районах.
На півночі Сьєрра-Леоне, як і раніше, триває боротьба з поширенням Еболи. Загалом у регіоні від цього захворювання померли понад 11 тисяч осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter