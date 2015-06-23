У столиці Сьєрра-Леоне зафіксували новий спалах Еболи

Кілька тижнів у місті не було зареєстровано жодного нового випадку Еболи, і передбачалося, що у Фрітауні хворобу вдалося перемогти, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Представник Національного центру реагування на лихоманку Ебола заявив, що ситуація викликає занепокоєння, оскільки всі карантинні об'єкти в місті вже закриті.

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Крім того, існує небезпека подальшого розповсюдження захворювання, оскільки хворі проживали у густонаселених районах.

На півночі Сьєрра-Леоне, як і раніше, триває боротьба з поширенням Еболи. Загалом у регіоні від цього захворювання померли понад 11 тисяч осіб.