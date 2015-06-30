Американські експерти спрогнозували, якою може бути війна між Росією та НАТО

Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського порталу Vox, повідомляє "Українська правда".

Експерти вважають, що напруження між Російською Федерацією та НАТО, яке спостерігається сьогодні, має набагато більше спільних рис з періодом перед Першою світовою війною, ніж із часами "холодної війни".

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"Нестійкий баланс сил, войовничість та периферійні конфлікти, що обростають військовими зобов'язаннями, суперечки щодо майбутнього європейського порядку та небезпечної невизначеності, а також про те, які дії будуть та не будуть примушувати іншого учасника до конфлікту", - всі ці фактори, на думку експертів, більше нагадують період початку XX століття.

Крім того, найбільш вірогідною "точкою зіткнення" аналітики назвали балтійські країни.

"Невеликі країни є найбільш імовірною лінією фронту будь-якої майбутньої кризи", - вважає професор міжнародних відносин Карлтонського університету Стівен Сайдман.

При цьому політологи звертають увагу на Естонію, четверть населення якої - етнічні росіяни. "Відправною точкою конфлікту можуть стати російські "зелені чоловічки" в естонському місті Нарва, більшість населення якого є російськомовною", - наголосили вони.

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Експерти вважають, що такі події поставлять НАТО перед вибором: відкрити вогонь по військових РФ без розпізнавальних знаків, ризикуючи розпочати відкриту війну з Росією, чи дозволити конфлікту стати "замороженим".

У другому випадку Альянс розпадеться через власну нездатність відповідати на глобальні загрози, зазначили експерти.

У випадку ж відкритого протистояння при найгіршому варіанті на землі буде "ядерна зима" (гіпотетичний глобальний стан клімату Землі в результаті широкомасштабної ядерної війни - ред.).